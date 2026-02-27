В Мытищах построят теннисный центр к третьему кварталу 2026 года

Строительство трехэтажного теннисного центра продолжается в поселке Вешки горокруга Мытищи. Готовность объекта составляет 20%, завершить работы планируют в третьем квартале 2026 года, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы зафиксировали 20% строительной готовности спортивного комплекса. Здание площадью более 4 тыс. квадратных метров возводят с июня 2025 года.

В центре оборудуют четыре теннисных корта, тренировочные и разминочные залы, мужские и женские раздевалки с душевыми, тренерские и помещения для хранения инвентаря. Также предусмотрены магазин спортивных товаров и кафе. Одновременно на кортах смогут заниматься до 24 человек, еще 25 посетителей смогут находиться в зонах ожидания, кафе или спортзалах.

Прилегающую территорию благоустроят: построят подъездные дороги и тротуары, высадят газон. Для посетителей организуют парковку на 20 машино-мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.