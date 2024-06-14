В Мытищах появится поликлиника на 255 мест с силуэтом в виде самолета

Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области согласовала архитектурно-градостроительный облик поликлиники для взрослых на 255 посещений в смену в городе Мытищи, на ул. Силикатная. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Будущий объект здравоохранения предназначен для оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению и сможет принять 255 пациентов в смену с возможностью увеличения мощности до 331 посещения в день. В здании запроектирован пост скорой медицинской помощи на 2 бригады. Общая площадь поликлиники составит более 4 000 квадратных метров. Начать строительство планируется уже в этом году», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Поликлиника представляет собой здание из двух горизонтальных блоков переменной этажности — от 2 до 3 этажей треугольной формы в плане.

Архитектурной особенностью здания станет необычный силуэт на плане крыши в виде самолета оригами. Такой эффект складывается благодаря совмещению треугольного двухэтажного основания здания и надстройки на крыше такой же формы. Каждый изгиб здания имеет функциональное назначение, где расположены блоки со всеми необходимыми помещениями. Композиция визуально формирует «пятый фасад» который создает интересный рисунок при виде сверху.

Основная плоскость наружных стен выполнена с применением декоративной штукатурки молочно-серого цвета. Монохромный оттенок позволяет сделать фасад спокойным и менее дробным. В отделке первого этажа используются рельефные светло-серые стекло-фибробетонные панели с вертикальным рисунком и кассеты из алюминия антрацитового оттенка. Выступающий объем лестничного марша перекрыт стеклянной поверхностью витражной конструкции.

Входные группы выполнены с уровня тротуара, без ступеней и пандусов и обрамлены колоннами, что придает облику монументальность и основательность. Входы в основной блок и пункт скорой помощи разделены и акцентированы зеленой клинкерной плиткой, что создаст интуитивно понятную навигацию. В том же цветовой палитре решены декоративные вставки на торцевых стенах в уровне третьего этажа, а также переплеты оконных проемов.

На первом этаже поликлиники расположатся вестибюльная группа с гардеробом, отделение неотложной помощи, а также пост скорой помощи на 2 бригады.

Пространство второго этажа отведено для кабинетов лучевой диагностики и приема биоматериалов, терапевтов и профильных специалистов, процедурных, помещений физиотерапии, палат дневного стационара.

Стоматология, функциональная диагностика, кабинеты профильных специалистов и административные помещения запроектированы на третьем этаже.

Структурные лечебные подразделения для инфекционных пациентов разместят в непроходных частях здания.

На фасадах предусмотрена подсветка, места для размещения навигации и инфографики.

В рамках мероприятий по благоустройству прилегающей территории будут выполнены работы по озеленению и организации плоскостной парковки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.