В Мытищах откроют детский сад на 450 мест в 2026 году

Детский сад на 450 мест строят в ЖК «Мытищи Парк» в городском округе Мытищи. Открытие учреждения запланировано на 1 сентября 2026 года, готовность объекта 22 апреля проверила глава округа Юлия Купецкая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительство ведется в активно развивающемся микрорайоне. В основном здании завершены монолитные и кладочные работы, установлены стеклопакеты, продолжается черновая отделка — выполняется заливка стяжки на втором и третьем этажах.

На следующей неделе на объект доставят витражи для входных групп и начнут монтаж лифтов. В мае строители планируют приступить к чистовой отделке. На прилегающей территории уже обустроены бетонные основания для детских прогулочных и спортивных площадок.

«Наша задача — обеспечить новые развивающиеся микрорайоны дошкольными учреждениями в шаговой доступности для жителей. Детский сад — важный социальный объект для этого молодого микрорайона. Открытие планируем 1 сентября 2026 года», — отметила Юлия Купецкая.

Она подчеркнула, что создание социальной инфраструктуры остается одним из приоритетов работы муниципалитета.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.