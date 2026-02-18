сегодня в 13:04

В Мытищах обсудили ход и перспективы капитального ремонта жилого фонда

На состоявшемся 17 февраля заседании депутатской комиссии по градостроительству и ЖКХ окружного Совета депутатов, в котором приняли участие представители Общественной палаты и Фонда капитального ремонта, рассмотрены результаты реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Было отмечено, что в Мытищах реализуется региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов. Процент выполнения краткосрочного плана на 2023–2025 годы составляет 98%. За этот период выполнен ремонт 48 кровель, 29 фасадов, 26 многоквартирных домов, а также ремонт внутридомовых инженерных сетей в 86 МКД.

В 2026 году планируется провести:

Ремонт 20 кровель

Ремонт 16 фасадов

Ремонт лифтового оборудования в 13 МКД

Ремонт внутридомовых инженерных сетей в 15 МКД

После обсуждения вопроса участники заседания посетили дом № 40/8 на Новомытищинском проспекте, в котором подходят к завершению ремонт и утепление фасада. Качество выполненных работ получило высокую оценку.

«Работы выполнены на должном уровне. Утепление фасадов делает дома теплее и комфортнее, позволяет снизить интенсивность отопления и, соответственно, приводит к заметной экономии», — отметил председатель комиссии по строительству ЖКХ и благоустройству Общественной палаты городского округа Мытищи Роман Коробейкин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.