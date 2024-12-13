В Мытищах начнет работать новый детсад на 220 мест в 2025 году

В Мытищах на 2-й Крестьянской улице продолжается строительство нового детского сада на 220 мест. Работы проводятся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета, об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«На объекте — 44 человека, 4 единицы техники. Строители устанавливают ограждающий стройку забор, занимаются армированием фундаментной плиты и вертикальных конструкций», — уточняется в сообщении.

В двухэтажном здании разместятся 9 групп для детей от 1,5 до 7 лет, в том числе одна группа на 20 мест для детей до трех лет. А также музыкальный и физкультурный залы, помещения медицинского назначения, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок полного цикла, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории появятся 9 групповых площадок с теневыми навесами, детскими игровыми и спортивными комплексами, проезды и тротуары. Будет реализован проект комплексного озеленения территории.

Завершить все работы и открыть детский сад планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.