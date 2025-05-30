В Мытищах началось благоустройство дворов 5 новых корпусов ЖК «Новое Медведково»

Квартал «Новое Медведково» строят в городском округе Мытищи. Сейчас на территории 38 тыс. кв. м девелопер монтирует малые архитектурные формы и покрытия на спортивных и игровых площадках, а также создает 16 различных зон отдыха, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

На территории корпусов появится восемь пространств для детей разного возраста, еще три — для занятий спортом и пять — для тихого отдыха. Во дворах девелопер проложит велодорожки общей протяженностью 517 м. Также будут высажены цветники, кустарники, деревья, обустроены живые изгороди.

На игровых площадках для маленьких жителей созданы канатные лабиринты, качели, батут, меловая доска и песочная лаборатория. А для любителей активного образа жизни — тройной каскад турников и разноуровневые брусья.

«„Новое Медведково“ — сложившийся жилой квартал, расположенный напротив Пироговского лесопарка. Он создан в концепции „город в городе“ и обладает насыщенной инфраструктурой, включая лингвистическую гимназию с изучением 4 иностранных языков, в том числе китайского, новые детские сады и свой прогулочный бульвар протяженностью 1 км», — сообщила вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.

«Новое Медведково» — жилой квартал комфорт-класса, расположенный в северо-западной части Мытищ, рядом с Пироговским лесопарком и Клязьминским водохранилищем. В квартале построен и введен в эксплуатацию 31 корпус из 37 запланированных. На первых этажах жилых домов расположена насыщенная инфраструктура: кафе и гастробары, кондитерские и пекарни, супермаркеты, аптеки, салоны красоты и химчистка.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.