В Мытищах начали монтировать конструкции каркаса здания подстанции скорой помощи

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В рамках региональной госпрограммы в микрорайоне Сухарево Мытищ продолжается строительство подстанции скорой помощи. Рабочие приступили к монтажу сборных конструкций каркаса здания. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На площадке 20 рабочих и 3 единицы техники. Строители приступили к монтажу сборных железобетонных конструкций элементов каркаса здания», — уточняется в сообщении.

Объект возводится с использованием технологии индустриального модульного строительства. Подрядчиком выступает ООО «Крост-Д».

Трехэтажное здание площадью чуть более 1,3 тыс. кв. метров рассчитано на пять бригад скорой помощи. В нем будет диспетчерская, комната отдыха бригад и водителей, столовая, кабинет предрейсовых осмотров, комната амбулаторного приема, конференц-зал, учебно-методический кабинет, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории разместятся гараж с боксом для ремонта, стоянка и парковка.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в 2024 году планируется отремонтировать 122 медучреждения. По словам Воробьева, правительство продолжает заниматься обновлением автопарка.

«В этом году 22 автомобиля поступило в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику», — добавил губернатор.