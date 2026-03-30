В Мытищах начали монтаж башенного крана для медцентра

Строители приступили к установке первого из четырех башенных кранов на площадке нового многофункционального медицинского центра в Мытищах. Работы ведутся в рамках госпрограммы Подмосковья и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Мытищах продолжается строительство стационара на 786 коек на улице Коминтерна, вл. 24. Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил, что подрядчик начал монтаж первого из четырех башенных кранов.

На объекте работают 86 человек и задействовано 14 единиц спецтехники. Строители завершили устройство подбетонного основания первого участка фундамента, ведут армирование фундаментной плиты и вертикальных конструкций, продолжают вынос инженерных сетей. Из котлована уже вывезли 105 тыс. кубометров грунта из запланированных 265 тыс.

К 2030 году в округе появится медицинский комплекс площадью более 110 тыс. квадратных метров. В нем откроют терапевтическое, хирургическое и травматологическое отделения, региональный сосудистый центр и родильный дом. Учреждение сможет обслуживать свыше 1 млн человек, включая жителей Мытищ, а также Пушкинского, Щелкова, Лобни, Фрязина, Долгопрудного и Королева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев.