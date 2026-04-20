В Мытищах начали монолитные работы в медцентре на 786 коек

Монолитные работы стартовали на строительстве многофункционального медицинского центра на 786 коек в Мытищах. Подрядчик приступил к бетонированию фундаментной плиты, на площадке уже установлены два башенных крана, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Мытищах продолжается реализация крупного проекта по строительству нового стационара на 786 койко-мест. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«На площадке задействовано 76 рабочих и 12 единиц спецтехники. Подрядчик ведет работы по устройству фундаментной плиты. Продолжаются работы по выносу инженерных сетей», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

К 2030 году на улице Коминтерна, вл. 24 планируется ввести в эксплуатацию медицинский комплекс площадью более 110 тыс. квадратных метров. В здании разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, хирургия и травматология, региональный сосудистый центр, родильный дом и консультативно-диагностический центр. Новый медцентр будет обслуживать более миллиона человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев.