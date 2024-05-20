Только в I квартале текущего года в Мытищах ликвидировали более 20 объектов самовольного строительства, что является одним из самых высоких показателей в Подмосковье. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Очередной незаконно возведенный объект снесен в поселке Борец. Гараж с ограждением были построены на землях, государственная собственность на которые не разграничена, а сам участок в установленном порядке не сформирован.

На основании заключения межведомственной комиссии незаконные конструкции пошли под снос.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.