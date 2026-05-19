В Мытищах капремонт корпуса колледжа выполнили на 62%

Капитальный ремонт учебного корпуса Мытищинского колледжа на улице Силикатной выполнен на 62%. Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области и завершатся в третьем квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Учебный корпус (литер А1) площадью 3,4 тыс. кв. м расположен по адресу: Мытищи, улица Силикатная, дом 1/9. В здании полностью завершены демонтажные работы и подходит к концу ремонт кровли. Параллельно строители утепляют фасад, выполняют внутреннюю отделку и монтируют инженерные сети. На объекте задействованы 65 специалистов.

В ходе капитального ремонта обновляют фасад и кровлю, меняют все инженерные коммуникации и сантехническое оборудование, окна и двери. Также проводится благоустройство прилегающей территории. После завершения работ колледж оснастят современной мебелью и оборудованием.

Капремонт стартовал в конце 2025 года. Полностью завершить работы планируется в третьем квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.