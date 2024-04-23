В Мытищах хотят прекратить нецелевое использование земель

Представители Минэкологии примут участие в судебном процессе по исковому заявлению администрации Мытищи. Ответчица — гражданка, владелица земельного участка в деревне Сгонники. По мнению истца, женщина использует земли с нарушением требований санитарной охраны. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что администрация Мытищ провела проверку целевого использования участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства.

«В ходе проверки установлено, что на участке возведено капитальное строение, которое используется в качестве хостела, рядом возводятся еще два здания. При этом участок полностью находится в 3-м поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения, в котором действуют ограничения на хозяйственную деятельность. Мы разделяем опасения администрации на этот счет», — отметил Фирсов.

В исковом заявлении администрация просит суд обязать гражданку использовать земли по целевому назначению и соблюдать ограничения санитарно-эпидемиологического законодательства. Минэкологии поддержит позицию истца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.