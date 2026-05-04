В Мытищах достроят корпус школы №10 в 2026 году

Новый учебный корпус школы №10 имени А.К. Астрахова в Мытищах готов более чем на 95% и откроется в 2026 году. Здание возводят в рамках договора комплексного развития микрорайона 20, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Строительство ведет группа «Самолет» по программе реновации. Корпус рассчитан на 200 учеников 5–11 классов. Сейчас в здании завершают чистовую отделку, на прилегающей территории проводят подготовительные работы. В ближайший месяц специалисты приступят к устройству покрытий, монтажу игровых и спортивных комплексов, установке скамеек и других элементов благоустройства. К открытию все помещения оснастят мебелью.

Площадь четырехэтажного здания составляет 3,7 тыс. кв. м. В корпусе разместят учебные аудитории разного профиля, лаборатории и учительскую. На втором этаже откроют центр детских инициатив, на третьем оборудуют переход между учебными корпусами. На каждом уровне создадут зоны отдыха, также заработает столовая на 200 мест.

Территорию вокруг школы благоустроят: во дворе появятся современные спортивные площадки и футбольное поле с искусственным покрытием. Для отдыха установят скамейки, высадят деревья и кустарники, обустроят пешеходные дорожки и уличное освещение.

Жилой комплекс «Долина Яузы», который девелопер реализует рядом со школой, расположен недалеко от МКАД и Ярославского шоссе. В пешей доступности находятся набережная Яузы и Перловский парк, на первых этажах домов предусмотрены объекты торговли и сервисы.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.