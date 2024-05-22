В Мытищах 65 человек уже переехали в новое жилье по программе реновации

В Мытищах в рамках реализации проекта реновации 65 человек уже переехали в новое жилье. Всего планируется расселить 630 человек из 12 многоквартирных домов, 7 из которых признаны аварийными, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Жителям дается возможность выбрать: продать свое жилье застройщику и переехать в любой дугой район, остаться жить в своем районе и после строительства нового ЖК выбрать там квартиру или обратиться за помощью к застройщику, который обменяет старую квартиру на новую. По этому пути идут те, кто и ждать не хочет появления нового жилья и на самостоятельный поиск времени не имеет. Семья Тягичевых так решили перевозить родителей и не разочаровались.

«Так как родители пенсионного возраста, мы прекрасно понимаем — подождать два годика и можно в принципе в свежий дом переехать, но мы также прекрасно понимаем, что дома достаточно большие. А это ремонты, неудобство в виде шума и так далее опять же пыль в подъезде. Ну зачем? Когда есть та же новостройка фактически. 5 лет дому. Все сделано, все готово. Заезжай и живи» — поделился Евгений Тягичев.

Семья Тягичевых уже переехала в новое жилье, на месте их старого дома возведут новый современный ЖК. По проекту планируется возвести три очереди многоэтажных домов общей площадью более 200 тыс. м, общеобразовательную школу на 550 мест и детский сад на 250 мест.

На первых этажах будет коммерческая и социальная инфраструктура, в подземной части запроектирован паркинг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.