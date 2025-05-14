В музыкальной школе Сергиева Посада продолжается капитальный ремонт

В Сергиевом Посаде идет капитальный ремонт музыкальной школы. В здании уже завершены демонтажные работы, укреплены несущие конструкции, строители подготавливают помещения к отделке. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт в здании 1963 года стартовал в конце прошлого года. К этому моменту износ здания и инженерных сетей составлял более 60%. Для занятий с детьми помещения не проходили ни по существующим требованиям, ни по эстетическим соображениям.

Депутаты окружного Совета посетили учреждение дополнительного образования в рамках контроля за ходом ремонта. В целом, по их мнению, картина оптимистичная, подрядчик планирует завершить ремонт в срок. В сентябре более 400 обучающихся по классам фортепиано, скрипка, гитара, аккордеон и другим будут находить творческое вдохновение в родных, но уже обновленных, стенах школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.