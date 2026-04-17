В Можайском округе завершили более 50% капремонта школы

Капитальный ремонт школы «Созвездие Вента» в деревне Мокрое Можайского округа выполнен более чем наполовину. Работы планируют завершить к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании школы 1969 года постройки уже завершили демонтажные работы. Сейчас на объекте трудятся более 50 человек, ведутся общестроительные и отделочные работы, ремонтируются кровля и фасад, монтируются инженерные системы.

В ходе капремонта обновят фасад и входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехнику, полы и потолки, окна и двери. Также в школе появится новая мебель, а прилегающую территорию благоустроят.

Работы выполняются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить обновление учреждения планируется к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.