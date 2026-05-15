В Можайском округе продолжают капремонт школы в Мокром

Капитальный ремонт школы «Созвездие Вента» продолжается на улице Школьной в деревне Мокрое Можайского округа. Двухэтажное здание 1969 года постройки площадью около 1700 кв. метров обновляют к началу учебного года 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школу будут посещать дети из деревень Мокрое, Митьково, Вышки и Некрасово. Объект является важным социальным учреждением для нескольких населенных пунктов округа.

Сейчас строители одновременно ведут работы на нескольких участках. Выполняются монолитные работы по устройству новой входной группы, продолжается отделка вентилируемого фасада. Подрядчик монтирует инженерные сети водопровода и электропроводку, устанавливает сантехнику.

На втором этаже рабочие приступили к чистовой отделке помещений. На площадке задействованы 37 человек и две единицы техники. После завершения капитального ремонта школа откроется в обновленном формате 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.