В Можайском округе продолжается возведение утиной фермы

Первый замглавы Можайского округа Алексей Сперанский посетил стройку будущего птицеводческого комплекса вблизи деревни Клементьево. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Осенью прошлого года началось строительство ангаров под выращивание и откорм птицы. В ближайшее время в планах обустройство подъездных дорог.

Представители организации «Экофермер» рассказывают, что в работах задействованы только местные жители.

«Мы тщательно подходим к подбору рабочего персонала. На стройке ангаров у нас работают жители близлежащих населенных пунктов. Тот же принцип будет и на производстве — уже более 30 человек оставили нам свои резюме и готовы приступить к труду», — делится главный инженер компании «Экофермер» Сергей Копыл.

После завершения строительства руководство планирует завозить первую птицу. По самым хорошим прогнозам, это произойдет не раньше августа 2025 года.

На утиной ферме будут производиться продукты разных ценовых сегментов — от бюджетных паштетов до деликатесной утиной печени фуа-гра. Объем привлеченных инвестиций составит порядка 1 млрд рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.