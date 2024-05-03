В Можайском округе построят новый пост скорой медицинской помощи

сегодня в 11:45

Подстанцию скорой медицинской помощи построят в селе Поречье Можайского городского округа. Заключен контракт на выполнение работ по проектированию и строительству нового объекта здравоохранения, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Учреждение здравоохранения будет построено по региональной госпрограмме за счет средств бюджета.

«Заключен контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по возведению здания поста с корой медицинской помощи ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой помощи» в селе Поречье Можайского округа. Подрядчиком на площадке выступает ООО «Крост-Д», — уточняется в сообщении.

Пост скорой помощи рассчитан на дежурство трех бригад в смену. В здании разместятся диспетчерская, комнаты отдыха бригад и водителей, столовая, кабинет предрейсовых осмотров, помещения амбулаторного приема, учебно-методический кабинет, комната хранения медикаментов, иные административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории будет организована парковочная зона, высажены деревья и кустарники.

Работы планируют завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.