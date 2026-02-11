В Можайском округе Подмосковья реализован самый дешевый участок на торгах

Фото - © Самый бюджетный участок реализован на торгах в Можайском м.о./Комитет по конкурентной политике Московской области

В Можайском муниципальном округе на прошлой неделе с аукциона сдан в аренду самый бюджетный земельный участок для личного подсобного хозяйства, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 2 по 6 февраля 2026 года в Московской области прошло 111 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самый дешевый участок был реализован в деревне Холм Можайского муниципального округа. Земля площадью 29,44 сотки предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.

В аукционе участвовали два претендента. Итоговая годовая арендная плата составила 46 995,12 рубля, увеличившись минимально по сравнению с начальной ценой.

С начала 2026 года в Можайском округе через торги уже передано в аренду семь земельных участков. Ознакомиться с доступными лотами можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ. Актуальная информация о торгах публикуется в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.