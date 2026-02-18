В Можайском округе Подмосковья реализован самый бюджетный участок на торгах

Фото - © Самый бюджетный земельный участок в аренду был реализован в Можайском м.о./Комитет по конкурентной политике Московской области

Самый бюджетный земельный участок был сдан в аренду на торгах в Можайском муниципальном округе с 9 по 13 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 9 по 13 февраля 2026 года в Московской области прошло 91 аукцион по земельно-имущественным торгам. Самый бюджетный участок был реализован в Можайском муниципальном округе. Речь идет о земельном участке площадью 10,04 сотки в деревне Храброво, предназначенном для индивидуального жилищного строительства.

В аукционе приняли участие три претендента. Итоговая годовая арендная плата увеличилась незначительно и составила 10 573,92 рубля. Комитет по конкурентной политике Московской области отмечает, что случаи минимального повышения стоимости лотов фиксируются еженедельно, особенно для участков, находящихся более чем в 100 км от Москвы.

С начала 2026 года в Можайском муниципальном округе через торги уже передано в аренду 10 земельных участков, еще один участок был продан. Ознакомиться с доступными лотами можно на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ. Актуальная информация о торгах также публикуется в телеграм-канале комитета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.