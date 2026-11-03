В Можайске вновь сдали в аренду самый бюджетный участок недели

Можайский округ вторую неделю подряд стал территорией, где по итогам земельных торгов сдали в аренду самый бюджетный участок. Аукцион прошел в период с 26 по 30 октября 2026 года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Подмосковье с 26 по 30 октября 2026 года провели 100 земельно-имущественных аукционов. Самый бюджетный участок в аренду расположен в деревне Потапово Можайского округа. Его площадь составляет 8,39 сотки, назначение — ведение личного подсобного хозяйства.

За участок боролись два претендента. По итогам торгов годовая арендная плата выросла незначительно и составила 7 732,71 руб.

Комитет по конкурентной политике Московской области еженедельно фиксирует случаи, когда начальная цена лота не меняется или повышается минимально. Как правило, такие участки находятся не менее чем в 100 км от столицы. Для победы участнику достаточно предложить наибольшую цену среди претендентов.

С начала 2026 года в Можайском округе победителям аукционов передали 137 земельных участков в аренду и 56 — в собственность.

На Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ сейчас размещено более 2 тыс. лотов.

Комитет по конкурентной политике Московской области также публикует информацию о закупках и торгах в мессенджере МАКС. Там доступны подборки актуальных лотов, сведения об аукционах региона и инструкции по поиску имущества и земельных участков и подаче заявок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.