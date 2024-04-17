В Можайске проверен ход строительства нового Дворца спорта «Арсенал»

В рамках контроля реализации Народной программы партии «Единая Россия» депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев совместно с депутатами от фракции «Единая Россия» проверили ход строительства нового Дворца спорта для школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо на 1-й Железнодорожной улице в Можайске, передает пресс-служба партии.

В настоящее время на объекте полностью завершены отделочные работы и монтаж оборудования. Ведется планировка территории, и ее благоустройство. Завершен монтаж лифтов, дверных блоков. Проводится уборка помещений. Готовность объекта составляет 96,5%.

В строительстве задействовано 48 человек и 3 единиц техники.

В трехэтажном здании общей площадью 5,6 тысяч квадратных метров разместятся два зала борьбы, один универсальный и тренажерный залы, а также все необходимые вспомогательные помещения. Дворец спорта будет доступен людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Открытия нового спортивного объекта ждут не только спортсмены, но и обычные жители. Развитию массового спорта уделяется большое внимание в Подмосковье. Помимо школы самбо и дзюдо в „Арсенале“ откроются и другие спортивные секции. Еще больше жителей можайского округа смогут приобщиться к здоровому образу жизни», — сообщил Владимир Вшивцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что темп по строительству новых социальных объектов не снижают.

«Строительство соцобъектов — школ, детских садов, учреждений здравоохранения — тема знакомая. Важно, что, вопреки новым вызовам в 2023 году, мы справились с задачей и построили или завершаем строить все, что обещали жителям», — подчеркнул губернатор.