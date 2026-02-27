В Можайске реконструируют стадион «Спартак» к 2026 году

Реконструкция стадиона «Спартак» в Можайске завершена на 25%. После обновления здесь появятся поле с подогревом, трибуны на 1,5 тыс. мест и новые спортивные зоны, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Стадион «Спартак» в Можайске готов на четверть. После реконструкции на объекте обустроят футбольное поле площадью более 7 тыс. кв. м с искусственным покрытием, системой дренажа и подогрева. Установят четыре осветительные мачты и электронное табло, а трибуны на 1562 места оснастят защитным навесом.

Помимо футбольного ядра, на стадионе появятся беговые дорожки, секторы для прыжков в длину и высоту, площадки для баскетбола и волейбола, а также крытая зона для запасных игроков. В административном комплексе разместят раздевалки для спортсменов, тренеров и судей, тренажерный зал и медицинские кабинеты.

Проект также предусматривает строительство контрольно-пропускного пункта с турникетами и кассами, газовой блочно-модульной котельной, пожарных резервуаров и насосной станции. Обустроят зоны посадки и высадки пассажиров, стоянку для автобусов и спецтехники.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили качество монолитных и сборных железобетонных конструкций. Сейчас строители возводят стены административно-бытового корпуса с трибунами, выполняют монолитные работы, выносят инженерные сети и планируют территорию. На площадке задействованы более 60 специалистов и четыре единицы техники.

Реконструкцию проводят в рамках государственной программы Московской области за счет регионального бюджета. Завершить работы планируют в 2026 году.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.