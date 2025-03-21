В Можайске продолжается реконструкция стадиона «Спартак»

Стадион «Спартак» на улице Герасимова в Можайске обновят по областной программе до конца 2026 года. Подрядчик ведет устройство футбольного поля, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«На площадке 25 рабочих и 6 единиц техники. Ведутся работы по демонтажу внутренних конструкций в здании административно-бытового комплекса, планировка территории футбольного поля, вывоз грунта», — говорится в сообщении.

Общая стройготовность объекта составляет 5%.

Отмечается, что в ходе реконструкции стадиона предусмотрено обновление административно-бытового комплекса, установка новых трибун для зрителей. Новую жизнь получат футбольное поле и легкоатлетический сектор. Здесь появится искусственное покрытие, шесть беговых дорожек, площадки для прыжков в длину, а также площадка для игр в баскетбол и волейбол. Будет установлено информационное табло и мачты освещения высотой до 25 м.

Кроме того, в рамках реконструкции построят контрольно-пропускной пункт с турникетами и кассами, а также газовую блочно-модульную котельную. Проектом предусмотрено обустройство мест стоянки для автобусов и спецтехники. Важным элементом безопасности станут пожарные резервуары и насосная станция.

Планируемый срок завершения реконструкции — 2026 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.