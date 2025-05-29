В Можайске продолжается реконструкция стадиона «Спартак»

Стадион «Спартак» на улице Герасимова в Можайске обновят по областной программе до конца 2026 года. Сейчас на площадке идут работы по заливке железобетонного фундамента — рабочие устанавливают объемный каркас из арматуры, который заливают бетоном. Такое основание способно выдержать многотонную нагрузку: здесь будет возведен административно-бытовой комплекс с трибунами на 1 562 места. Работы по обустройству фундамента выполнены на 25%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ведутся и земляные работы по планировке территории. Со стройплощадки уже вывезли более 12 тысяч кубических метров грунта. Эти работы продолжатся и во время обустройства футбольного поля с искусственным покрытием — под ним будут оборудованы системы дренажа и обогрева.

«Наше поле будет соответствовать всем стандартам. Проведем работы по выравниванию его поверхности. Будут установлены четыре осветительные мачты и большое информационное табло», — отметил начальник участка Роман Грибалев.

После реконструкции на стадионе также будут функционировать беговые дорожки, площадка для баскетбола и волейбола и сектора для прыжков в длину и высоту.

Сейчас на площадке трудятся порядка 50 рабочих и 6 единиц техники. Работы идут в соответствии с графиком.

Реконструкция проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». Объект завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.