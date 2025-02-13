В Мособлдуме отметили грамотную системную работу муниципального земельного контроля

В Московской областной думе прошло расширенное заседание комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии на тему: «Пути повышения эффективности муниципального земельного и лесного контроля, а также общественного контроля в сфере охраны окружающей среды». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В мероприятии приняли участие депутаты Московской областной думы, представители областных ведомств, в том числе министерства имущественных отношений. Провел заседание председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин.

На заседании было отмечено, что наиболее частыми нарушениями земельного законодательства является самовольный захват, использование не по целевому назначению и неиспользование земельного участка. И здесь большую роль играет муниципальный земельный контроль, работа которого нацелена на эффективное использование земельных ресурсов и повышение уровня ответственности землепользователей.

«Мораторий на проведение контрольных мероприятий муниципальным земельным контролем продлен на 7 лет, до 2030 года. В соответствии с законом Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований наделены отдельными государственными полномочиями в области земельных отношений. В рамках действующего закона министерство имущественных отношений на протяжении нескольких лет удачно координирует деятельность МЗК, устанавливает целевые прогнозные показатели осуществления государственных полномочий и оказывает всю необходимую помощь инспекторам», — отметил Владимир Шапкин.

В ходе расширенного заседания заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов поделился с коллегами опытом работы муниципального земельного контроля на территории региона.

«В первую очередь мы делаем акцент на оказании методологической помощи органам местного самоуправления как при проведении мунземконтроля, так и при разработке нормативно-правовых актов. Во всех городских округах Подмосковья утверждены перечни индикаторов риска, согласно разработанной типовой форме. Кроме того, МЗК работает в единой системе обеспечения контрольно-надзорной деятельности. Все контрольные мероприятия, к которым применяется риск-ориентированный подход, проводятся с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья», а региональная геоинформационная система, разработанная непосредственно для деятельности инспекторов, позволяет нам видеть общую картину по региону, составлять рейтинг округов с наибольшим количеством нарушений и впоследствии оперативно устранять их», — рассказал Геннадий Герасимов.

Замминистра также отметил, что Минимущество системно работает над повышением квалификации инспекторов МЗК: ежегодно издаются методические рекомендации по земельному контролю с учетом изменений действующего законодательства и указанием практических материалов, ежемесячно проводятся обучающие семинары, организовываются курсы в профильных вузах по повышению квалификации, а также проводится ежегодная переаттестация инспекторов в форме письменного экзамена с теоретическими и практическими вопросами (в аттестационную комиссию входят сотрудники Прокуратуры Московской области, Россельхознадзора, Росреестра и налоговой).