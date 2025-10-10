В Мособлдуме обсудили будущее ИЖС в Рузском муниципальном округе
Фото - © Пресс-служба Московской областной думы
В региональном парламенте прошла важная встреча, посвященная развитию индивидуального жилищного строительства. Особое внимание было уделено проблемам и перспективам развития этой сферы в Рузском муниципальном округе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев принял активное участие в обсуждении, подняв острые вопросы, касающиеся хаотичной застройки территории. Он отметил, что бесконтрольное строительство не только ухудшает качество жизни населения, но и создает серьезные проблемы для органов власти.
Ключевой проблемой Рузского округа стала неконтролируемая застройка, которая приводит к:
- Экологическим рискам;
- Проблемам с транспортной доступностью;
- Экономическим потерям для инвесторов.
На совещании было отмечено, что ситуация требует системного подхода к решению. Планируется внедрение новых стандартов проектирования и застройки, которые помогут избежать типичных проблем с коммуникациями и инфраструктурой.
Важным шагом в развитии ИЖС станет принятие федерального закона о жилых комплексах, который определит правила управления общим имуществом в малоэтажных комплексах. Это даст жителям больше возможностей влиять на развитие территорий.
Особое внимание уделили вопросам газификации и модернизации инженерных сетей. В рамках программы социальной газификации планируется улучшение условий в садоводческих товариществах.
В Рузском округе планируется:
- Контроль качества застройки;
- Развитие инженерной инфраструктуры;
- Создание комфортной среды для жителей.
Все предложения и замечания, высказанные на встрече, будут тщательно проработаны. Результаты обсуждения будут опубликованы на официальном сайте Мособлдумы.
«Реализация новых стандартов позволит создать современную и удобную среду для жизни в Рузском округе, что особенно важно в контексте развития индивидуального жилищного строительства в регионе,» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.