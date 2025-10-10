сегодня в 16:22

В Мособлдуме обсудили будущее ИЖС в Рузском муниципальном округе

В региональном парламенте прошла важная встреча, посвященная развитию индивидуального жилищного строительства. Особое внимание было уделено проблемам и перспективам развития этой сферы в Рузском муниципальном округе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев принял активное участие в обсуждении, подняв острые вопросы, касающиеся хаотичной застройки территории. Он отметил, что бесконтрольное строительство не только ухудшает качество жизни населения, но и создает серьезные проблемы для органов власти.

Ключевой проблемой Рузского округа стала неконтролируемая застройка, которая приводит к:

Экологическим рискам;

Проблемам с транспортной доступностью;

Экономическим потерям для инвесторов.

На совещании было отмечено, что ситуация требует системного подхода к решению. Планируется внедрение новых стандартов проектирования и застройки, которые помогут избежать типичных проблем с коммуникациями и инфраструктурой.

Важным шагом в развитии ИЖС станет принятие федерального закона о жилых комплексах, который определит правила управления общим имуществом в малоэтажных комплексах. Это даст жителям больше возможностей влиять на развитие территорий.

Особое внимание уделили вопросам газификации и модернизации инженерных сетей. В рамках программы социальной газификации планируется улучшение условий в садоводческих товариществах.

В Рузском округе планируется:

Контроль качества застройки;

Развитие инженерной инфраструктуры;

Создание комфортной среды для жителей.

Все предложения и замечания, высказанные на встрече, будут тщательно проработаны. Результаты обсуждения будут опубликованы на официальном сайте Мособлдумы.

«Реализация новых стандартов позволит создать современную и удобную среду для жизни в Рузском округе, что особенно важно в контексте развития индивидуального жилищного строительства в регионе,» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.