В Москве завершили реставрацию фасадов здания Горного института МИСИС

Специалисты закончили работу по реставрации фасадов здания Горного института МИСИС на Ленинском проспекте в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Во время реставрации специалисты очистили фасады, укрепили кладку, воссоздали поврежденные элементы, заменили двери на исторические аналоги, окна на деревянные и восстановили расстекловку по архивным фотографиям», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Также в здании рабочие привели в порядок цоколь, скульптуры шахтеров, отреставрировали колонны, карнизы и лепной декор. Фасады восстановили благодаря московскому гранту.

На сегодняшний день здание используется для образовательных целей, как это было и 200 лет назад. В разное время в нем были городское мещанское училище, горная академия, а еще различные институты.

Здание Горного института МИСИС является памятником архитектуры начала XIX века. Оно представляет собой пример московского классицизма, где есть характерный портик и колонны. Вверху колонн можно увидеть символы горного дела: кирка и отбойный молоток.