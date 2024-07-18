сегодня в 12:46

В Москве закрыли крупнейшую в этом году сделку со спекулятивным складом

Созданный группой ПИК девелопер Parametr сдал в аренду электротехнической компании IEK Group около 68 тыс. кв. м в столичном промышленном парке «Кувекино», сообщает РИА Новости со ссылкой на « Ведомости ».

Площади, которые займет арендатор, расположены в Десеновском поселении в Новой Москве. Они будут введены в эксплуатацию в 2025 году.

Сделка по аренде IEK Group квадратных метров в парке «Кувекино» стала крупнейшей в 2024 году со спекулятивным складом. На новые помещения компания будет ежегодно расходовать до 810 млн рублей.

Всего промышленный парк «Кувекино» предполагает постройку 340 тыс. кв. м логистических помещений.

Созданный группой ПИК девелопер Parametr планирует реализовать проекты на 1,2 млн кв. м в шести промышленных парках Московского региона.