В Москве в районе Черемушек планируется строительство 4 новых многоэтажек

В Москве продолжается реализация программы реновации, в рамках которой в районе Черемушек планируется строительство четырех новых многоэтажных домов. Как отметила Юлиана Княжевская, председатель комитета по архитектуре и градостроительству, эти здания будут возведены в рамках квартальной застройки на участках общей площадью три гектара, расположенных вблизи улицы Каховка, сообщает «Царьград» .

Каждое здание будет иметь предельную площадь, варьирующуюся от 24,4 до 54 тысяч квадратных метров, что позволит обеспечить жильем множество семей. Ближайшая станция метро «Зюзино» на Большой кольцевой линии обеспечит удобный доступ к новым квартирам.

Программа реновации, стартовавшая в августе 2017 года, нацелена на расселение более 5 000 домов, что позволит улучшить жилищные условия для около миллиона москвичей. С начала 2024 года в рамках этой программы уже сданы 44 новых дома, обеспечивших жильем 26,6 тысячи жителей. В этом году на востоке столицы наблюдается рекордное количество новых комплексов, в то время как другие районы немного отстают.

«Участники программы реновации получают равнозначное жилье в том же районе города, в котором расположен их старый дом», — заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Власти акцентируют внимание на создании комфортных условий для жизни, развитии инфраструктуры и благоустройстве дворов.

На сегодняшний день в рамках программы было построено 327 многоэтажек, и ключи от новых квартир получили более 162 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал ускорить темпы реализации программы, чтобы продолжать активно развивать жилищное строительство в столице, где ежегодно сдается 5-7 миллионов квадратных метров жилья.