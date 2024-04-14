В Москве сдают квартиру за 3 млн рублей в месяц

Аренда самой дорогой квартиры в Москве стоит 3 млн рублей в месяц

Аренда самой дорогой квартиры в Москве стоит 3 млн рублей. Жилье находится в 12 минутах от метро «Баррикадная», сообщает газета «Вечерняя Москва».

В квартире четыре спальни, каждая из которых имеет дизайнерский ремонт. При отделке комнат использовались ценные породы деревьев и камней.

На втором месте находится квартира в «Доме со львами», которую можно снять за 1,7 млн в месяц. Общая площадь квартиры - 162 квадратных метра. Там даже есть камин, а также кабинет, в котором можно принимать гостей.

В шести минутах от станции метро «Спортивная» находятся апартаменты площадью 380 кв. метров, которые сдаются за 2,5 млн рублей. В квартире есть три спальни и три гардеробные.

Эксклюзивный трехуровневый пентхаус в реконструированном особняке около станции метро «Парк Культуры» имеет площадь 700 кв метров и стоит 2,5 млн рублей в месяц. В квартире есть прачечная, сауна, 5 санузлов, гардеробная, массажная комната.

Рядом с МГУ находится квартира площадью 209 кв метров, аренда которой стоит 1,6 млн в месяц.