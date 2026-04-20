В Москве резко подорожала недвижимость в небоскребах

В Москве стоимость недвижимости в небоскребах выросла до 8,3 млрд рублей

Цена некоторого жилья в московских небоскребах дошла до 8,3 млрд рублей. Столько стоят видовые квартиры на последних этажах, рассказал ТАСС коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Медианная цена квартир на последних этажах — 22,4 млн рублей. Средняя площадь такого жилья составляет 56 «квадратов».

В Санкт-Петербурге цена квартир на последних этажах доходит до 2,86 млрд рублей. Медианная составляет 12,2 млн. Средняя площадь — примерно 46 «квадратов».

Спрос на приобретения квартир в небоскребах устойчив. Однако он есть только у конкретной аудитории.

