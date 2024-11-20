В Москве проводят модернизацию больницы имени Филатова

После модернизации терапевтического корпуса № 4 ГКБ № 15 им. Филатова в стационаре появятся полностью обновленные и переоснащенные новой техникой отделения, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в больнице после капитального ремонта будут работать обновленные отделения терапии и неврологии, реабилитации, реанимации и интенсивной терапии. Специалисты также переоснастят отделения трансфузиологии и компьютерной томографии. Пациенты смогут проходить все необходимые обследования на новом оборудовании.

На данный момент больница имени Филатова является одной из самых крупных и востребованных в городе. Для удобства пациентов на базе больницы оборудован круглосуточный стационар и родильные дома, где роженицы могут получить в том числе экстренную помощь, а пациенты с разными заболеваниями — пройти обследование.

Собянин подчеркнул, что в подобных многопрофильных клиниках сконцентрирован уникальный врачебный и научный опыт, поэтому их модернизацией город занимается в первую очередь.