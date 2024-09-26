В Москве предприниматели смогут открыть семь спортобъектов

Столица выставила на торги право размещения семи некапитальных спортобъектов в шести районах города. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

«Новые спортивные конструкции для москвичей появятся в районах Ивановское, Молжаниновский, Краснопахорский, Вороново, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. На открытые аукционы выставлено семь объектов площадью от трех до 6,7 тыс. кв. м. С победителями торгов подпишут договоры сроком на три года. Стоимость объектов определится в ходе аукционов, которые пройдут первого октября», — отметил Пуртов.

Он уточнил, что предприниматели смогут открыть волейбольные площадки, футбольные манежи, теннисные корты и другие объекты для занятия спортом.

При этом предпринимателям следует учитывать, что на участках возводимые сооружения не должны занимать более 70% территории и не должны быть выше двух этажей. Из утвержденного Москомспортом перечня предпринимателям предстоит выбрать функциональное назначение будущих объектов.

Заявку участника аукциона можно подать до 27 сентября. Чтобы стать участником торгов, нужно зарегистрироваться на торговой цифровой площадке «Росэлторг» и обладать усиленной квалифицированной электронной подписью.

Объекты для коммерческого использования Москва выставляет на торги регулярно. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 2014 года в 13 раз выросли продажи недвижимости города. На аукционах осуществляют аренду и продажу коммерческих помещений и зданий, участков под частные дома, машино-мест, площадок для ресторанов, кафе, домов быта и магазинов. Предлагаются также и нестационарные торговые объекты.

Москва — город, развивающий предпринимательство. В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является инвестпортал Москвы. В разделе «Имущество от города» размещают всю необходимую информацию о лотах — данные о форме и условиях реализации, документацию и фотографии. Здесь же доступен 3D-тур по объектам. В городских аукционах можно принимать участие дистанционно — всю процедуру проводят онлайн.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Подробнее о данном и других нацпроектах, которые реализуют в столице, можно узнать по ссылке.