В Москве подвели итоги 4 лет работы программы комплексного развития территорий

За четыре года в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в столице определили более 3,1 тыс. га участков, которые в будущем станут современными городскими кварталами, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Программа комплексного развития территорий отметила четырехлетие В июле 2020-го мы заключили первый договор КРТ — по реорганизации части бывшей промзоны „Октябрьское поле“. На сегодня число проектов КРТ возросло до 236», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Столичные власти совместно с инвесторами планируют построить свыше 52 млн кв. м. недвижимости. Речь идет о новых производствах, жилых районах, в том числе по программе реновации, а также возведении 87 школ и 95 детских садов.

Более 80% проектов КРТ расположены вблизи крупных транспортных объектов. Они сделают кварталы доступными и привлекательными. Инвестиции в программу комплексного развития территорий составят 17,3 трлн рублей. Реализации программы позволит создать в Москвы свыше 763 тыс. новых рабочих мест.