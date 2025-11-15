В Москве пенсионерка продала квартиру за 15 млн рублей и отказалась съезжать

Пожилая москвичка, страдающая от ментального недуга, отказалась покидать уже проданную квартиру, утверждая, что стала жертвой аферистов, воспользовавшихся ее нестабильным состоянием, сообщает Baza .

История началась, когда семейная пара, готовясь к окончанию учебы дочери, решила приобрести ей собственное жилье. Супруги взяли крупный кредит и оформили ипотеку, собранных средств хватило на квартиру в Москве стоимостью 15 миллионов рублей. При осмотре недвижимости их встретила доброжелательная пенсионерка, которая рассказала, что собирается переехать к сыну в Израиль и поэтому продает недвижимость.

Сделка прошла гладко. В течение четырех часов в банке пенсионерка охотно делилась воспоминаниями о своей жизни: молодости, путешествиях, работе педагогом и репетиторстве. Это произвело благоприятное впечатление на покупателей и сотрудников банка, подтвердив их уверенность в адекватности продавца.

Однако после оформления сделки о купли-продажи женщина отказалась освободить квартиру. Когда мужчина вместе с женой попытались выяснить причину, пенсионерка заявила через домофон, что ничего не продавала.

Позднее выяснилось, что хозяйка стала жертвой мошенников и подала в суд иск о признании сделки недействительной. После полутора лет разбирательств была проведена экспертиза, установившая, что в момент продажи женщина не осознавала своих действий из-за «органического расстройства личности на фоне сосудистых заболеваний головного мозга».

Суд постановил, что супруги являлись недобросовестными покупателями и вернули квартиру пенсионерке, однако семья осталась без денег, с долгами и непогашенной ипотекой на 18 лет.

