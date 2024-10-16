В Москве пенсионер, случайно узнавший, что «продал» квартиру, выиграл суд

В Москве пенсионер с Крылатских холмов случайно узнал, что якобы продал квартиру, когда затопил соседей и начал разбираться с документами. Через суд он сумел признать сделку несостоявшейся, так как подпись в документах — подделка, сообщает Baza .

Мужчина обратил внимание, что в документах в графе собственник указан другой человек, а он якобы продал жилье за 10 миллионов рублей. Пенсионер очень удивился и пошел в суд доказывать, что никакой сделки не было, свое жилье он не продавал, бумаг не подписывал и денег не видел.

Интересы москвича в суде представлял адвокат. Суд, рассмотрев все материалы дела, встал на сторону пожилого человека и признал сделку недействительной. Теперь мужчина сможет вернуть свою квартиру.

В настоящее время расследование дела о том, кто и как подделал документы, продолжается.