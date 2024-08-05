В Москве начали сносить здание бывшего кинотеатра «Красная Пресня»

В центре столицы начали сносить здание бывшего кинотеатра «Красная Пресня», которое возвели еще в середине 20 века в Пресненском районе, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва!»

Много лет в здании ничего не было, а недавно на фасаде появилась информация реконструкции. К бывшему кинотеатру уже приехала строительная техника, она начала снос крыши здания.

Жители переживают, что на месте малоэтажного здания могут развернуть масштабное строительство, о начале работ по сносу их никто не предупреждал.

По словам жильцов, они пишут жалобы на городской портал и просят сохранить историческое здание кинотеатра.