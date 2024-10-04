В Москве медианная стоимость съемного жилья достигла 116 тыс рублей в сентябре

По итогам сентября 2024 года спрос на съемное жилье в Москве превысил показатели прошлого года и продолжает расти, медианная стоимость аренды квартир в столице России уже достигла 116 тысяч рублей в месяц, об этом РИАМО рассказали в сервисе «Яндекс Аренда».

Аналитики сервиса «Яндекс Аренда» отметили, что август 2024 года стал самым активным у арендаторов с начала 2024 года. В сравнении с данными прошлого года, россияне стали на 5,2% чаще интересоваться съемным жильем в городах-миллионниках.

В сентябре высокие показатели спроса сохранялись, несмотря на завершение самого активного сезона на рынке, и вновь превысил прошлогодние показатели. Так, по сравнению с 2023 годом количество просмотров объявлений о сдаче недвижимости увеличилось в среднем на 5,1%.

При этом чаще всего в городах-миллионниках арендаторы рассматривали однокомнатные квартиры — 41,9%. На втором месте по популярности оказались двухкомнатные квартиры, ими интересовали 27,8% желающих арендовать жилье, на третьем — студии с показателем в 15%, на четвертом — трехкомнатные квартиры с показателем 8,2%.

«Рост спроса на долгосрочную аренду в течение года связан с несколькими факторами. Первый — изменение условий ипотечного кредитования. После отмены программы господдержки для всех граждан, изменения критериев семейной и IT-ипотеки, роста увеличения рыночных ипотечных ставок, некоторые потребители пересмотрели свой подход к решению жилищного вопроса. Многие переориентировались с покупки на аренду, что и способствовало сохранению спроса на съемные квартиры даже после завершения традиционно пикового для рынка месяца — августа. Увеличение интереса к аренде в течение года может быть обусловлено и ростом привлекательности городов. В города-миллионники часто едут за работой и карьерой, а также качественным высшим образованием, а южные города часто выбирают в том числе из-за более теплого климата. При переезде аренда оказывается более комфортной с точки зрения финансовых затрат, чем покупка. В результате спрос на съемные квартиры растет и за счет приезжающих арендаторов. Вместе с этим сокращается срок экспозиции. Если обычно в несезонный период поиск жильца занимает несколько дней, то в августе и сентябре он сократился до нескольких часов», — рассказал РИАМО руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Максимальный рост спроса за год среди миллионников продемонстрировал Краснодар. Объявления о сдаче недвижимости здесь просматривались людьми в 2,5 раза чаще, чем в сентябре 2023 года. Медианная стоимость аренды по итогам сентября в Краснодаре составила чуть более 30 000 рублей.

На втором месте рейтинга — Волгоград. За год интерес к съемному жилью в городе вырос в 1,8 раза. Увеличение интереса к аренде привело и к годовому росту медианных ставок — до 36 000 рублей.

Замыкает тройку лидеров по спросу на арендное жилье Омск. В этом городе, по сравнению с сентябрем 2023 года, интересовались съемом жилья на 33,9% чаще. Долгосрочная аренда обойдется в среднем в 25 000 рублей.

В Казани съемными квартирами в сентябре 2024 года интересовались на 32% чаще, чем в прошлом году, а медианная ставка составила 50 000 рублей. Спрос на долгосрочную аренду в Москве вырос за год на 26,4%. Медианная стоимость съемной квартиры в столице по итогам составила порядка 116 000 рублей.

Объявлениями о сдаче недвижимости стали чаще интересоваться и в Екатеринбурге — на 12,2% по сравнению с сентябрем 2023 года. Средний бюджет съемного жилья в городе — 41 000 рублей.

Еще один город-миллионник, где за год отмечается повышенный интерес к долгосрочной аренде в сравнении с прошлым годом — Санкт-Петербург. Интерес к аренде в Северной столице вырос на 5,9%. Медианная стоимость съемного жилья составила более 54 000 рублей.