В Москве демонтировано два самостроя рядом с жилыми домами в Академическом районе

Госинспекция по недвижимости освободила земельный участок от самостроя на юго-западе Москвы, сказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Самовольные постройки площадью почти 190 кв. м на ул. Большой Черемушкинской, вл. 26 обнаружили в ходе анализа ортофотопланов.

«Объекты не поставлены на кадастровый учет, земельный участок для их размещения не предоставлялся. Строения не использовались и находились в неудовлетворительном состоянии, создавая потенциальную опасность для жителей и ухудшая общий облик района», — поделился Бобров.

Незаконные постройки во дворе демонтировали, освобожденную территорию выровняли и привели в порядок. В дальнейшем участок благоустроят, а также рассмотрят возможность обустройства дополнительных парковочных мест для жителей района.

Глава контрольного ведомства отметил, что при помощи искусственного интеллекта Москва собирает данные и использует их для повышения качества контроля и фиксации самостроя.

«Система дистанционного контроля, внедренная в инспекции, позволяет не только обнаруживать факты незаконного строительства и реконструкции, но и выявлять случаи самозахвата и захламления земельных участков. Эти технологии позволяют оперативно выявлять факты самовольного строительства, а также служат надежным инструментом профилактики нарушений в имущественно-земельной сфере», — заключил Бобров.