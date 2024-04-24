В Москве 406 объектов начнут оплачивать имущественный налог по среднегодовой стоимости

В столице из перечня торгово-офисных объектов недвижимости, которые облагаются налогом на имущество от кадастровой стоимости, исключили 406 объектов. Такое решение приняли на заседании президиума правительства Москвы, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что организации, которые являются собственниками данных объектов, за 2024 год будут уплачивать налог на имущество по среднегодовой стоимости.

«Город оперативно реагирует на изменения в характеристиках объектов недвижимости и на запросы их владельцев и благодаря эффективной межведомственной работе вносит необходимые корректировки в перечень торгово-офисной недвижимости, тем самым постоянно поддерживая его актуальность», – сказала Мария Багреева.

Перевод торгово-офисной недвижимости Москвы на исчисление имущественного налога от кадастровой стоимости, отражающей реальную стоимость объектов и обеспечивающей справедливые условия налогообложения, начали в 2014 году. Правительство столицы каждый год утверждает перечень торгово-офисной недвижимости, налог на имущество для которых исчисляется исходя из кадастровой стоимости. В 2023 году в него входило свыше 37 тыс. объектов, включая объекты бытового обслуживания и общественного питания, офисную и торговую недвижимость.