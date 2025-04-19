В московском Перове в новостройку по реновации переехало 65 семей

В районе Перово на востоке Москвы 65 семей уже переехали в новостройку по программе реновации. Это составляет более половины от общего числа семей, которым предстоит переселиться в новые квартиры, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в столичный комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Новый ЖК расположен по адресу: Перовская улица, д. 40А.

«Переселение в новостройку на Перовской улице началось в декабре прошлого года. Всего под заселение передали 120 квартир с готовой улучшенной отделкой. На сегодня в них переехали 65 семей. Для удобства москвичей город организовал бесплатную помощь при переезде. Жители могли воспользоваться услугами грузчиков и транспортом для перевозки вещей из старых квартир в новые», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Также рядом с жилым комплексом расположены станция метро «Перово», учебные заведения, парк, развлекательный центр с аттракционами, театр иллюзий, магазины и кафе.

В подъездах новостройки предусмотрены колясочные, почтовые ящики и помещения для консьержей.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что для комфорта жителей на прилегающей территории обустроили дороги, тротуары и пешеходные дорожки, смонтировали наружное освещение, высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Тимирязевском районе.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».