В Московской области обнаружили самый дорогой в России дом
Наиболее дорогой загородный дом, продающийся в России, расположен на Минском шоссе в Московской области. Его цена — чуть более 8,1 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Площадь резиденции составляет примерно 1,4 тыс. кв. м. Она расположена на участке почти пять гектаров. Суммарная цена составляет 100 млн долларов (8,1 млрд рублей).
Особняк сделан в классическом стиле. На участке расположены вековые сосны. Еще там есть гаражный комплекс, SPA-зона, дома для гостей, спортзал с бассейном и теннисным кортом.
На втором месте по дороговизне находится резиденция площадью 4 тыс. кв. м. Она расположена на участке 0,7 га в одном из коттеджных поселков по Рублево-Успенскому шоссе. Цена составляет 6 млрд рублей.
Третье месте занял особняк площадью д2 тыс. «квадратов». Его можно купить за 65 млн долларов (примерно 5,3 млрд рублей). Объект также находится на Минском шоссе.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.