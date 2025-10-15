В Московской области обнаружили самый дорогой в России дом

сегодня в 14:47

Самый дорогой в России дом продается в Подмосковье за более чем 8,1 млрд рублей

Наиболее дорогой загородный дом, продающийся в России, расположен на Минском шоссе в Московской области. Его цена — чуть более 8,1 млрд рублей, сообщает ТАСС .

Площадь резиденции составляет примерно 1,4 тыс. кв. м. Она расположена на участке почти пять гектаров. Суммарная цена составляет 100 млн долларов (8,1 млрд рублей).

Особняк сделан в классическом стиле. На участке расположены вековые сосны. Еще там есть гаражный комплекс, SPA-зона, дома для гостей, спортзал с бассейном и теннисным кортом.

На втором месте по дороговизне находится резиденция площадью 4 тыс. кв. м. Она расположена на участке 0,7 га в одном из коттеджных поселков по Рублево-Успенскому шоссе. Цена составляет 6 млрд рублей.

Третье месте занял особняк площадью д2 тыс. «квадратов». Его можно купить за 65 млн долларов (примерно 5,3 млрд рублей). Объект также находится на Минском шоссе.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.