В Молжаниновском районе столицы возведут три новых объекта

По программе стимулирования создания мест приложения труда возведут три объекта в Молжаниновском районе Москвы, написал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Там появится логистический комплекс, детский сад на 275 малышей с бассейном, а также образовательная организация на 1050 мест.

«За 4 года реализации программы город заключил с инвесторами соглашения на строительство свыше 6 млн кв. м коммерческой недвижимости. Всего будет создано больше 290 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики», — уточнил градоначальник.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы добавили, что в общей сложности мегаполис получит порядка 450 новых рабочих мест и комфортные условия для обучения и физического развития детей.

«Программа МПТ обеспечивает сбалансированное развитие города через создание полноценной инфраструктуры для работы за пределами сложившихся деловых районов. Во многом благодаря реализации этой программы развиваются и новые форматы коммерческой недвижимости, в частности light industrial. Это современные объекты, которые специально создаются для размещения малых и средних легких производств», — заключил управляющий партнер Parametr Александр Манунин.