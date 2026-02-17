В Молодежном передали здание под будущий инженерно-строительный колледж

В городском округе Молодежный нежилое здание учебного корпуса площадью более 2 тыс. кв. м передано в муниципальную собственность для создания инженерно-строительного колледжа, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министерство имущественных отношений Московской области совместно с министерством обороны России передало в собственность городского округа Молодежный здание учебного корпуса площадью 2 039,4 кв. м. Объект ранее не использовался и находился в неудовлетворительном техническом состоянии.

По информации администрации округа, на базе здания планируется открыть частный инженерно-строительный колледж. Сейчас обсуждаются количество учебных мест и перечень специальностей. Власти намерены начать восстановительные работы уже в этом году, а ввод обновленного корпуса ожидается осенью 2028 года.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что учебный корпус расположен рядом с жилой застройкой, что повысит доступность образования для жителей округа. Открытие колледжа позволит готовить квалифицированных специалистов инженерных профессий и обеспечит предприятия региона востребованными кадрами.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.