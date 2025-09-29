В мкр Павшинская Пойма Красногорска приступили к благоустройству территории

В городском округе Красногорск продолжается строительство школы на 1 100 мест в микрорайоне Павшинская Пойма. Строители приступили к благоустройству прилегающей территории, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках госпрограммы по строительству социальных объектов Московской области за счет средств бюджета.

Подробнее о проводимых работах рассказал начальник участка генподрядной организации Дмитрий Леонов. Общая стройготовность составляет 87%.

Большая современная школа рассчитана на 1 100 учеников — блок начальной школы на 400 мест и основной на 700 мест. Общая площадь здания порядка 30 тыс. кв. м. Помимо основных учебных кабинетов, в школе разместятся кабинеты естественно-научного цикла, мастерские по обработке ткани, дерева и металла, актовый зал на 400 человек с эстрадой и костюмерными, библиотечно-информационный центр, столовая на 550 учеников, многофункциональные спортивные залы.

На прилегающей территории разместятся детские игровые и спортивные площадки, место для проведения общешкольных мероприятий и места для отдыха. В рамках проекта будет выполнено комплексное благоустройство и озеленение.

Завершить строительство планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.