В микрорайоне Агрогородок Балашихи продолжается капремонт школы № 18

Преображением школы № 18 в Агрогородке занимаются строители подрядной организации ООО «Монат Групп». К работам они приступили в октябре 2025 года.Сейчас стадия готовности объекта, площадью 6717,6 квадратных метров, составляет 20%.

Работы в учреждении образования, основанном в 1968 году, проведут за счет средств регионального бюджета по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Школа рассчитана на 550 человек.Руководитель проекта Айнур Гудаеров рассказал, что по состоянию на 18 февраля все демонтажные работы завершены. Строители приступили к монтажным работам: штукатурке и полусухой стяжке. На объекте возводят перегородки из кирпича и гипсокартона, занимаются парапетами.

Айнур добавил, что во время комплексного технического обследования здания были выявлены дефекты самой конструкции. Сейчас бригада занимается ее усилением и устранением остальных дефектов.Сейчас на объекте трудятся 57 человек: штукатуры, каменщики, кровельщики, сварщики, монолитчики и монтажники. Задействована техника — манипулятор для разгрузки материала, трактор и фронтальный погрузчик.

Во время ремонта в школе обновят все учебные кабинеты, столовую и библиотечный комплекс. В здании установят современные системы видеонаблюдения и противопожарной защиты. Прилегающую территорию также приведут в порядок.

К началу учебного года в школу привезут новую мебель и оборудование.Полностью закончить ремонт строители планируют 10 августа. Откроют обновленное здание 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.