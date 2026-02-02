В Мещерском начался монтаж фасада нового корпуса психбольницы им Яковенко

В Мещерском муниципального округа Чехов ведется реконструкция Московской областной психиатрической больницы №2 имени Яковенко. В новом лечебном корпусе начались работы по утеплению и облицовке фасада, а также монтажу инженерных систем: вентиляции, электрощитов, отопления и водоснабжения. Сейчас на объекте трудятся 115 рабочих и задействованы три единицы техники.

Строительство корпуса осуществляется по государственной программе Московской области за счет бюджетных средств. Здание рассчитано на 420 коек, его площадь превышает 9 тысяч квадратных метров, а территория больницы занимает 1,77 гектара.

В рамках реконструкции планируется заменить лифтовые и вентиляционные шахты, лестничные клетки и перегородки в существующем трехэтажном здании, а также построить новый корпус. Оба строения объединят в единый комплекс, который оснастят современной мебелью и оборудованием.

Территория вокруг больницы также будет благоустроена: появятся парковки, зоны отдыха и прогулочные аллеи для пациентов и сотрудников. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Реализация проекта повысит качество и доступность медицинской помощи для пациентов учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.