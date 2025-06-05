В МБОУ «Центр непрерывного образования» Серпухова проверили капремонт кровли

сегодня в 12:54

В детском саду № 42 (МБОУ «Центр непрерывного образования») идет капитальный ремонт кровли. Аналогичные работы проводились здесь более 20 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Образовательное учреждение открылось в 1968 году. Сад посещают 135 воспитанников, включая группы раннего и дошкольного возраста.

Технический надзор проводит постоянный контроль, все в графике, планируем завершить ремонт до 30 июня.

В целях удобства и комфорта на период ремонта временно перевели ребят в близлежащие сады № 23 и № 45.

«Для нас важно, чтобы дети получали все условия для благополучного и успешного развития. Всего на текущий год запланировали обновление 17 учреждений образования. В первую очередь акцент на ремонт кровель, фасадов, эвакуационных лестниц и входных групп, благоустройство прилегающих территорий. Это поможет садам и школам быть комфортными и безопасными для детей», — отметил ВРИП главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.